Xylella Cia | L’area infetta sia riconosciuta come zona svantaggiata

Riconoscere il Salento, e più precisamente tutto il territorio definito dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia come area infetta per l’azione avanzata della Xylella, come area svantaggiata. È questo l’obiettivo al quale Cia Agricoltori Italiani di Puglia, unitamente al livello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ALLARME XYLELLA SUL GARGANO CIA al Governo: “L’area infetta sia riconosciuta come zona svantaggiata” - facebook.com Vai su Facebook

Xylella, Cia 'Salento e zona infetta siano area svantaggiata' - Riconoscere il Salento, e tutto il territorio definito dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia come zona infetta per l'azione avanzata della xylella, come 'area svantaggiata'. Lo riporta ansa.it

Xylella, CIA al Governo: “L’area infetta sia riconosciuta come zona svantaggiata” - Riconoscere il Salento, e più precisamente tutto il territorio definito dall'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia come area infetta per l'azione ... Secondo corrieresalentino.it

SALENTO Xylella, CIA chiede al Governo il riconoscimento del Salento come zona svantaggiata - L’obiettivo è sostenere gli agricoltori colpiti dalla diffusione del batterio e contrastare il degrado ambientale ed economico ... Scrive statoquotidiano.it