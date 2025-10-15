Xiaomi rilascia HyperOS 3 per i primi sei smartphone

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16. Dalla Cina è arrivata la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta HyperOS 3 sui primi sei device, al momento soltanto nel Paese asiatico (il rilascio a livello globale secondo i . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

xiaomi rilascia hyperos 3 per i primi sei smartphone

© Tuttoandroid.net - Xiaomi rilascia HyperOS 3 per i primi sei smartphone

News recenti che potrebbero piacerti

xiaomi rilascia hyperos 3L'aggiornamento stabile HyperOS 3 è disponibile per sei telefoni Xiaomi e Redmi - Xiaomi ha ufficialmente dato il via al rollout stabile di HyperOS 3 per il primo gruppo di telefoni idonei. Si legge su notebookcheck.it

xiaomi rilascia hyperos 3HyperOS: Xiaomi rilascia nuovi aggiornamenti per Redmi Pad 2 Pro e altri dispositivi a livello globale - A partire da questa settimana, l'azienda sta offrendo HyperOS 3 a dispositivi come il Redmi Pad 2 Pro e il Redmi 13. Come scrive notebookcheck.it

xiaomi rilascia hyperos 3Ecco quali Xiaomi, REDMI e POCO riceveranno HyperOS 3 a ottobre - Entro la fine di questo mese, l'aggiornamento che porta con sé HyperOS 3 dovrebbe essere disponibile per quasi 20 device ... Lo riporta tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Xiaomi Rilascia Hyperos 3