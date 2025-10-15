Xiaomi rilascia HyperOS 3 per i primi sei smartphone

Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16. Dalla Cina è arrivata la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta HyperOS 3 sui primi sei device, al momento soltanto nel Paese asiatico (il rilascio a livello globale secondo i . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi rilascia HyperOS 3 per i primi sei smartphone

