Xi | incontro Pechino sottolinea dovere globale comune di promuovere sviluppo delle donne

Lunedi' il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato la responsabilita' condivisa della comunita' internazionale e ha chiesto azioni piu' concrete per promuovere il progresso delle donne. Xi ha elogiato le donne per "il ruolo importante che svolgono nella creazione, nella promozione e nel progresso della civilta' umana" intervenendo all'apertura di un importante incontro sulle questioni femminili tenutosi a Pechino. L'Incontro dei leader mondiali sulle donne e' stato convocato per commemorare il 30mo anniversario della quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi nella capitale cinese. Considerata un evento fondamentale per la causa femminile a livello globale, la conferenza del 1995 ha adottato la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, che sono servite da documenti guida per lo sviluppo globale delle donne e l'uguaglianza di genere.

