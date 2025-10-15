Xi | incontro Pechino sottolinea dovere globale comune di promuovere sviluppo delle donne

Romadailynews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedi’ il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato la responsabilita’ condivisa della comunita’ internazionale e ha chiesto azioni piu’ concrete per promuovere il progresso delle donne. Xi ha elogiato le donne per “il ruolo importante che svolgono nella creazione, nella promozione e nel progresso della civilta’ umana” intervenendo all’apertura di un importante incontro sulle questioni femminili tenutosi a Pechino. L’Incontro dei leader mondiali sulle donne e’ stato convocato per commemorare il 30mo anniversario della quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi nella capitale cinese. Considerata un evento fondamentale per la causa femminile a livello globale, la conferenza del 1995 ha adottato la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, che sono servite da documenti guida per lo sviluppo globale delle donne e l’uguaglianza di genere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

xi incontro pechino sottolinea dovere globale comune di promuovere sviluppo delle donne

© Romadailynews.it - Xi: incontro Pechino, sottolinea dovere globale comune di promuovere sviluppo delle donne

Argomenti simili trattati di recente

xi incontro pechino sottolineaTrump minaccia la Cina: “È ostile, dazi ulteriori del 100%”. E cancella l’incontro con Xi - La risposta del presidente Usa alla stretta di Pechino sull’export delle terre rare e alla tassa sulle navi americane nei porti del Dragone ... repubblica.it scrive

xi incontro pechino sottolineaIra Trump contro Pechino: «È ostile, massiccio aumento dei dazi». E cancella l’incontro con Xi - Il presidente Usa su tutte le furie, la Cina ha limitato l’export di terre rare necessarie per l’industria americana ... Segnala unionesarda.it

xi incontro pechino sottolineaPechino stringe sull'export di terre rare, Trump annuncia dazi al 100%: si infiamma la guerra commerciale tra Usa e Cina - Le autorità cinesi hanno detto di non "avere paura di una guerra commerciale con Washington" e il presidente americano ha provato a smorzare i toni, ma le tensioni rimangono ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Xi Incontro Pechino Sottolinea