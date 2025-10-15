XBOX RXDK V1.41 | Sviluppare per la Xbox Originale Diventa Moderno!

La scena di sviluppo per la mitica Xbox Originale è più viva che mai, e oggi fa un balzo in avanti fondamentale. Se hai sempre desiderato creare software, homebrew o giochi per la console di Microsoft ma sei stato frenato dalla necessità di macchine virtuali, Windows XP e tool di sviluppo obsoleti, abbiamo una splendida notizia per te:  RXDK V1.4.1 è finalmente qui! Cos’è RXDK? RXDK  è un progetto guidato dalla community che permette agli sviluppatori di creare software per la Xbox Originale utilizzando i moderni sistemi operativi Windows come  Windows 10 e 11, insieme alle versioni più recenti di  Visual Studio (a partire dal 2019). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

