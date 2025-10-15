X-Men ’97 | Brad Winderbaum conferma piani per le stagioni 4 e 5

Durante il New York Comic Con dello scorso fine settimana, Marvel Television ha confermato che la terza stagione di X-Men ’97 è stata ufficialmente approvata prima del ritorno della seconda stagione la prossima estate. I piani per la serie vanno ben oltre, però, dato che Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione alla Marvel Studios, ha confermato che sono già in corso trattative per la quarta e la quinta stagione. In un’intervista a Collider, il dirigente ha rivelato: “ Ci sarà sicuramente, più che probabilmente, altro da vedere di X-Men ’97. 🔗 Leggi su Cinefilos.it