X Factor 2025 Last Call | giovedì 16 ottobre i giudici scelgono i 12 concorrenti per i Live Conduce Giorgia

Dopo settimane di audizioni, X Factor 2025 entra nella fase decisiva delle Last Call: giovedì 16 ottobre, alle 21:15, l’appuntamento è su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand ). In gioco c’è l’accesso ai Live Show: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno tre artisti a testa, per un totale di 12 concorrenti. Indice. X Factor 2025 Last Call del 16 ottobre – Come funziona la puntata: sedie e switch. I giudici e le loro strategie. Giorgia nel backstage. X Factor 2025 – Cosa succede dopo le Last Call del 16 ottobre. Partner e media partner della stagione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - X Factor 2025, Last Call: giovedì 16 ottobre i giudici scelgono i 12 concorrenti per i Live. Conduce Giorgia

