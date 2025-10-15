X Factor 2025 è il momento delle Last Call chi andrà ai live?

X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show con l’attesissima puntata delle Last Call. Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, arriva l’attesissima puntata delle Last Call. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live: i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno i tre artisti per ciascuno che potranno accedere alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, è il momento delle Last Call, chi andrà ai live?

