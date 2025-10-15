WWE | Una sfida al contrario il campione Ricky Saints vuole Trick Williams ad Halloween Havoc

A Ricky Saints proprio non è andato giù il comportamento di Trick Williams nel Survivor Series match di NXTvsTNA Showdown, quando l’allora campione TNA ha deciso di abbandonare la contesa lasciando il campione di NXT da solo contro il team TNA che vantava ancora tre partecipanti. Quest’avvenimento unito al consueto atteggiamento di Trick Williams, ha spinto Saints a volerlo sfidare, una situazione un po’ insolita in cui è il campione che va a caccia dell’avversario e non viceversa. Primo round per Trick. Il campione NXT ha aperto la puntata di questa notte e ha parlato subito di quanto avvenuto la scorsa settimana e delle due situazioni contrapposte, la sua che di fronte alle avversità non indietreggia un centimetro, anzi una volta spalle al muro dà il meglio di sé e quasi riusciva nell’impresa di sconfiggere il team TNA, dall’altro lato invece Trick Williams che scappa quando si alza la pressione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

