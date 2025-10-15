Archiviata la resa dei conti con la TNA, con una collaborazione rinnovata ora che le acque si sono calmate, NXT si prepara, abbastanza in fretta, al prossimo PLE Halloween Havoc che si terrà tra 10 giorni. La GM di NXT Ava ha optato per una battle royal a 21 donne per decidere la prossima sfidante di Jacy Jayne e ha deciso di coinvolgere anche atlete della TNA, più un paio di ragazze da Evolve. Il match è stato il main event della puntata e poco prima dell’inizio c’è stato un piccolo colpo di scena con Sol Ruca che ha ceduto il suo posto alla compagna di tag team Zarya dopo che quest’ultima è stata sconfitta nel corso della puntata da Blake Monroe con una scorrettezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un volto nuovo a caccia del titolo, sarà Tatum Paxley a sfidare Jacy Jayne ad HA