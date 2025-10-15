WWE | Titolo Nordamericano in palio a Halloween Havoc Page sfida il campione AAA El Hijo de Dr Wagner Jr

NXT Halloween Havoc si preannuncia come una serata davvero importante per il marchio NXT. Ora è ufficiale che ci sarà un grande match interpromozionale per il Titolo Nordamericano NXT. Durante l’episodio del 14 ottobre di NXT, diversi segmenti hanno contribuito a costruire la card dell’evento, tra cui quello che ha visto Ethan Page uscire sul ring per rendere ufficiale il suo match titolato. Il campione latinoamericano AAA, El Hijo de Dr. Wagner Jr, ha affrontato Lexis King in un match singolo, riuscendo a conquistare la vittoria. Subito dopo, Ethan Page è apparso per annunciare che difenderà il suo Titolo Nordamericano NXT a Halloween Havoc proprio contro la stella della AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

