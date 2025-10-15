WWE | The Hardys pronti a difendere i titoli di coppia NXT a Halloween Havoc

NXT Halloween Havoc si preannuncia come una serata importante per la compagnia, con la presenza di due futuri membri della WWE Hall of Fame pronti ad affrontare un giovane e promettente team di NXT. L’episodio del 14 ottobre di NXT è stato ricco di eventi, segnato anche dalle conseguenze di TNA Bound For Glory. Gli Hardys sono ancora campioni di coppia sia in TNA che in NXT, ma ad Halloween Havoc li attende una nuova e grande sfida. I fan sono rimasti indignati dopo che i DarkState hanno interrotto il segmento con Je’Von Evans e Leon Slater. Durante la puntata, gli Hardys sono apparsi per spiegare il motivo dell’attacco: Matt Hardy ha rivelato che i DarkState sapevano del loro legame con Slater e del fatto che Evans, come gli Hardys, proviene dal North Carolina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

