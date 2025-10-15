WWE | The Hardys pronti a difendere i titoli di coppia NXT a Halloween Havoc

Zonawrestling.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NXT Halloween Havoc si preannuncia come una serata importante per la compagnia, con la presenza di due futuri membri della WWE Hall of Fame pronti ad affrontare un giovane e promettente team di NXT. L’episodio del 14 ottobre di  NXT  è stato ricco di eventi, segnato anche dalle conseguenze di  TNA Bound For Glory. Gli  Hardys  sono ancora campioni di coppia sia in  TNA  che in  NXT, ma ad Halloween Havoc li attende una nuova e grande sfida. I fan sono rimasti indignati dopo che i  DarkState  hanno interrotto il segmento con  Je’Von Evans  e  Leon Slater. Durante la puntata, gli Hardys sono apparsi per spiegare il motivo dell’attacco:  Matt Hardy  ha rivelato che i DarkState sapevano del loro legame con Slater e del fatto che Evans, come gli Hardys, proviene dal North Carolina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe the hardys pronti a difendere i titoli di coppia nxt a halloween havoc

© Zonawrestling.net - WWE: The Hardys pronti a difendere i titoli di coppia NXT a Halloween Havoc

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Wwe The Hardys Pronti