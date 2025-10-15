La prevendita per Saturday Night’s Main Event del 13 dicembre ha registrato numeri da record. La WWE ha lanciato pacchetti premium con prezzi da capogiro per l’addio della leggenda ma i fan non sembrano farsi spaventare vista l’occasione. La corsa ai biglietti per l’addio di Cena. Se speravate di accaparrarvi con facilità i biglietti per l’ultimo match di John Cena nella WWE, preparatevi a sgomitare. Oggi WrestleTix ha rivelato che oltre 42.000 persone erano già in coda per la prevendita pochi minuti dopo l’apertura delle vendite. L’incontro si terrà durante Saturday Night’s Main Event il 13 dicembre al Capital One Arena di Washington D. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Decine di migliaia di fan in coda per l’ultimo match di John Cena, prezzi fino a 11.500 dollari