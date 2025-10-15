WWE | Austin Theory fuori scena ma non fuori dai piani i nuovi indizi sul suo ritorno

In WWE i piani possono sempre cambiare, anche quando sembra che la compagnia stia seguendo una direzione precisa. Con Survivor Series ormai alle porte, sembra che una Superstar assente da tempo dai programmi televisivi sia ancora parte dei piani interni. La situazione di Austin Theory in WWE resta infatti incerta, dopo diverse settimane di assenza dagli show. Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, alcune fonti interne hanno confermato che Theory era stato preso in considerazione per un ruolo nel WarGames Match di Survivor Series, almeno in una fase iniziale della pianificazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

