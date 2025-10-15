WTA Osaka 2025 Osaka Danilovic e Cirstea passano ai quarti di finale
I match valevoli per i primi quattro ottavi di finale caratterizzano il mercoledì del torneo WTA di Osaka. Naomi Osaka cede un set, ma rispetta il pronostico favorevole e avanza ai quarti di finale. Passa il turno anche la serba Olga Danilovic e la romena Sorana Cirstea. In apertura di giornata Jaqueline Cristian rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, testa di serie numero otto, 0-6 6-4 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti. La giocatrice rumena è brava a non uscire dalla partita dopo aver perso nettamente la frazione di apertura, esce fuori alla distanza e si impone in un terzo parziale nel quale prende il largo con i break realizzati nel quinto e nel settimo gioco prima di chiudere al primo match point per il 6-2 conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
