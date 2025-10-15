WTA Ningbo 2025 Mirra Andreeva perde all’esordio e rimescola le carte nella Race
Iniziano gli ottavi di finale del WTA 500 di Ningbo, in Cina, e subito arriva una sorpresa: la russa Mirra Andreeva, numero 1 del seeding, cede all’esordio alla padrona di casa Zhu Lin, in tabellone con una wild card, la quale si impone con lo score di 4-6 6-3 6-2. La russa è in corsa con Jasmine Paolini e con la kazaka Elena Rybakina per gli ultimi due posti alle WTA Finals: Andreeva è sesta con 4319 punti, mentre l’azzurra è settima con 4131 e la kazaka è ottava con 3913. La russa, però, a differenza delle rivali, non è iscritta la settimana prossima al WTA 500 di Tokyo, anche se potrebbe ancora chiedere una wild card per prendere parte al torneo nipponico. 🔗 Leggi su Oasport.it
