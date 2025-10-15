WRC – 38 iscritti al Japan Rally WRC

Tuttorally.news | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toyota City si prepara ad accogliere i protagonisti del Mondiale, tra conferme, sfide decisive e sogni di gloria per i piloti di casa Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul Rally Centro Europa in attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, gli organizzatori del Japan Rally, penultimo appuntamento del Campionato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

WRC, Rally della Croazia: orari tv, programma ed elenco iscritti della terza tappa del Mondiale - Nella settimana in cui Sebastien Loeb annuncia la sua presenza al Rally del Portogallo dal 19 al 22 maggio in coppia con l'insegnante di matematica e sua navigatrice Isabelle Galmiche, il paddock del ... Secondo gazzetta.it

Wrc, 11 auto della classe regina al via nel Rally di Svezia, ma non c'è Ogier. Tre equipaggi italiani iscritti, con due donne - UMEÅ – Il World Rally Championship (Wrc) riparte dalla Svezia senza il vincitore della tappa inaugurale, tre settimane fa nel sud della Francia: l'otto volte iridato Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wrc 8211 38 Iscritti