Wonder Man | sta per arrivare uno dei più potenti Avengers

La prossima serie Wonder Man dei Marvel Studios si prepara a sconvolgere il Marvel Cinematic Universe introducendo un eroe inedito con una potenza tale da poter fronteggiare qualsiasi Avenger. Prevista su Disney+ per il 27 gennaio 2026 e facente parte della Fase 6 dell'MCU, questa serie arriva in un momento cruciale, cavalcando l'onda di successo di recenti acclamati titoli Marvel. Sviluppata da Destin Daniel Cretton ( Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ) e Andrew Guest ( Occhio di Falco ), Wonder Man vedrà Yahya Abdul-Mateen II (già noto per Watchmen e Matrix Resurrections ) debuttare nei panni di Simon Williams.

