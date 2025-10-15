Dopo più di dieci anni Microsoft dice addio al sistema Windows 10. Il colosso informatico, infatti, da oggi non supporterà più gli aggiornamenti gratuiti della società. Il risultato? Più di 400 milioni di dispositivi saranno più soggetti ad attacchi informatici. La società ha infatti informato i consumatori della fine del supporto, ma questo non significa che i pc smetteranno di funzionare. Windows 10 addio: da oggi non sarà più supportato. Ad oggi, infatti, sono circa 400 milioni i pc ancora fermi a Windows 10. Questo comporterà non solo lo stop al supporto da parte di Microsoft, ma toglierà anche la possibilità di aggiornamento a Windows 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Windows 10 addio: che succede ai pc ora che il sistema non è più supportato?