Il Principe William e la Principessa Kate hanno fatto una visita a sorpresa in Irlanda del Nord, dimostrando ancora una volta quanto la loro complicità sia evidente anche negli impegni ufficiali. Durante la giornata, la coppia ha partecipato a tre diverse tappe: il Northern Ireland Fire & Rescue Service’s Learning and Development College, Mallon Farm, un’azienda di lino nella contea di Tyrone, e Long Meadow Cider, un’azienda familiare produttrice di sidro e succhi di mele nel cuore della contea di Armagh. In cucina con il Principe e la Principessa. Durante la visita a Long Meadow Cider, William e Kate hanno messo alla prova le loro abilità culinarie preparando il pane di patate e mele. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - William e Kate sempre più complici in Irlanda del Nord. Tutti i momenti da coppia perfetta

