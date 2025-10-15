Wildlife Photographer of the Year 2025 | tutti i vincitori

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scelte le 100 fotografie vincitrici della 61° edizione del premio fotografico naturalistico: la iena bruna solitaria in una città abbandonata del fotografo sudafricano Wim van den Heever vince il primo premio. Vince anche il giovanissimo italiano Andrea Dominizi con un foto scattata sui Monti Lepini. Tutte le fotografie saranno in esposizione a Milano dal 15 novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

wildlife photographer of the year 2025 tutti i vincitori

© Vanityfair.it - Wildlife Photographer of the Year 2025: tutti i vincitori

Leggi anche questi approfondimenti

wildlife photographer of theLe spettacolari foto vincitrici del Wildlife Photographer of the Year: anche un giovanissimo italiano tra i premiati - Annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year 2025, il più importante concorso internazionale di fotografia naturalistica ... Come scrive fanpage.it

wildlife photographer of theIene nella città fantasma, è il Wildlife Photographer of the Year - Mentre l'italiano Andrea Dominizi vince nella categoria giovani ... Da ansa.it

wildlife photographer of theGuarda le straordinarie foto vincitrici del Wildlife Photographer of the Year 2025 - “Ghost Town Visitor” del sudafricano Wim van den Heever è il vincitore del concorso Wildlife Photographer of the Year 2025 ... Segnala montagna.tv

Cerca Video su questo argomento: Wildlife Photographer Of The