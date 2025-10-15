Wildlife Photographer of the Year 2025 | tutti i vincitori
Scelte le 100 fotografie vincitrici della 61° edizione del premio fotografico naturalistico: la iena bruna solitaria in una città abbandonata del fotografo sudafricano Wim van den Heever vince il primo premio. Vince anche il giovanissimo italiano Andrea Dominizi con un foto scattata sui Monti Lepini. Tutte le fotografie saranno in esposizione a Milano dal 15 novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
