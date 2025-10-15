WhatsApp rende più personalizzabili le notifiche per gli aggiornamenti di stato

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2.25.30.4 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp rende pi249 personalizzabili le notifiche per gli aggiornamenti di stato

© Tuttoandroid.net - WhatsApp rende più personalizzabili le notifiche per gli aggiornamenti di stato

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Rende Pi249 Personalizzabili