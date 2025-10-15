La seconda tappa di Coppa del Mondo riaccende i riflettori su Westmont (Illinois) dal 17 al 19 ottobre e, soprattutto, sull’Italia: rispetto a Carmel il contingente azzurro è più corposo e più ambizioso. La notizia, in chiave tricolore, è il debutto stagionale in World Cup di Sara Curtis, nuova stella della velocità azzurra, che dopo i Mondiali di Singapore si è trasferita in Florida per il college: una scelta che guarda lontano, perché unisce il carico di lavoro NCAA alla possibilità di misurarsi subito con la grande vasca corta internazionale. Con lei c’è Simone Stefanì, specialista di dorso e farfalla dal profilo aggressivo, chiamato a portare brillantezza nei 50 dorso e 50100 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Westmont chiama, l’Italia risponde con una Sara Curtis in più nella seconda tappa di Coppa del Mondo