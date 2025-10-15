Westbrook alla fine va ai Kings Da Jokic a Sabonis un altro centro passatore per innescarlo
Il 9 volte all star accetta il minimo salariale perché voleva restare in California, dove vive la famiglia, ma a Denver poteva competere per il titolo, qui al massimo per un posto ai playoff, da vice Schroeder. Come andrà l'intesa con il lituano?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
