West Nile un ricoverato all' ospedale di Livorno | chiuso il Parco Pertini oggi la disinfestazione

Livornotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente affetto da West Nile, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Culex, è ricoverato all'ospedale di Livorno nel reparto di Malattie infettive. Così come previsto dalla legge, l'Asl ha prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Un ricoverato per virus West Nile all’Ospedale di Livorno, l’Asl prescrive al Comune di effettuare una disinfestazione al Parco Pertini - Un ricoverato per virus West Nile all'Ospedale di Livorno, l'Asl prescrive al Comune di effettuare una disinfestazione al Parco Pertini ... Secondo livornopress.it

west nile ricoverato ospedaleNuovo caso di West Nile in Toscana - Intervento ungente di disinfestazione dalle zanzare al Parco Pertini ... Segnala toscanamedianews.it

Caso di virus West Nile a Livorno, disinfestazione urgente al parco Pertini - Un paziente è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno dopo essere risultato positivo al virus West Nile, un’infezione ... Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: West Nile Ricoverato Ospedale