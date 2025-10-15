West Nile un ricoverato all' ospedale di Livorno | chiuso il Parco Pertini oggi la disinfestazione
Un paziente affetto da West Nile, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Culex, è ricoverato all'ospedale di Livorno nel reparto di Malattie infettive. Così come previsto dalla legge, l'Asl ha prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
