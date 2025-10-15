West Nile un caso anche a Livorno | il Comune dispone la disinfestazione

LIVORNO – Un caso di West Nile, malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, a Livorno. Il Dipartimento prevenzione dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto malattie infettive dell’ospedale è ricoverato un paziente affetto dal virus. Come prevede la legge, l’Asl ha quindi prescritto al Comune di effettuare, tramite un soggetto specializzato, una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria, con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, indicando anche la zona, ovvero le aree pubbliche corrispondenti al parco Sandro Pertini sul viale Carducci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it