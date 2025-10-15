Webuild un piano commerciale globale di ampia portata | Lo realizzeremo con una rete di 17.500 imprese
Milano, 15 ottobre 2025 – “È solo creando un sistema sempre più coeso che saremo capaci di affrontare e vincere insieme le sfide globali”: con queste parole Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha aperto il Supplier Meeting 2025 presso il Museo Ara Pacis di Roma, incontro seguito da circa 4.500 tra principali partner e fornitori della filiera industriale del Gruppo. Nel suo intervento, Salini ha sottolineato come il settore delle infrastrutture stia vivendo una fase di espansione a livello globale, spinta dai bisogni crescenti delle persone: mobilità, accesso all’acqua, energia, sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
?"Solo creando un sistema sempre più coeso saremo capaci di affrontare e vincere insieme le sfide globali”. @pietrosalini - CEO #webuild - al SUPPLIER MEETING 2025, decima edizione dell'incontro con la #filiera del Gruppo seguita da circa 4.500 princip - X Vai su X
Il #PontesulloStretto in mostra all'Ara Pacis EVOLUTIO, la mostra di Webuild sulle grandi opere che hanno accompagnato l’evoluzione dell’Italia nell’ultimo secolo. #CostruireilFuturo - facebook.com Vai su Facebook
Webuild, un piano commerciale globale di ampia portata: “Lo realizzeremo con una rete di 17.500 imprese” - Investimenti in innovazione e digitalizzazione cruciali per affrontare in modo ... Scrive msn.com
Webuild: Ordini 2025 raggiungono 5 miliardi, forte posizione in mercati strategici - Il totale dei nuovi ordini dall'inizio del 2025 di Webuild ammonta a 5 miliardi, di cui 220 milioni sono già stati formalmente assegnati, mentre la restante parte è composta da contratti in fase ... Segnala quotidiano.net
Webuild, nuovi ordini per 5 mld, pipeline commerciale di 162 mld - MILANO (ITALPRESS) – Il totale dei nuovi ordini di Webuild da inizio anno ammonta a 5 miliardi di euro, di cui 220 milioni sono già stati formalmente assegnati, mentre la restante parte è composta da ... Lo riporta iltempo.it