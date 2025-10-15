Webuild un piano commerciale globale di ampia portata | Lo realizzeremo con una rete di 17.500 imprese

Milano, 15 ottobre 2025 – “È solo creando un sistema sempre più coeso che saremo capaci di affrontare e vincere insieme le sfide globali”: con queste parole Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, ha aperto il Supplier Meeting 2025 presso il Museo Ara Pacis di Roma, incontro seguito da circa 4.500 tra principali partner e fornitori della filiera industriale del Gruppo. Nel suo intervento, Salini ha sottolineato come il settore delle infrastrutture stia vivendo una fase di espansione a livello globale, spinta dai bisogni crescenti delle persone: mobilità, accesso all’acqua, energia, sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Webuild, un piano commerciale globale di ampia portata: “Lo realizzeremo con una rete di 17.500 imprese”

