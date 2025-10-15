Walking tour gratuito di Firenze con Carlotta Gagna

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlotta Gagna invita tutti a una mattinata di movimento e benessere, immersa nella natura di Firenze. Il punto di incontro sarà al Parco delle Cascine, in Piazzale delle Cascine, davanti alla Fontana. L’appuntamento è alle 10:15 e la camminata inizierà alle 10:30. L’evento è completamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Firenze Walking Tour: audio guida per iPhone e touch - Il prezzo di questo applicativo è superiore rispetto alla media dei giochi e degli altri programmi disponibili su App Store ma l’utilità e le funzioni offerte sono in grado di giustificare l’acquisto ... Lo riporta macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Walking Tour Gratuito Firenze