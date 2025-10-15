Voti Italia Israele i Top e i Flop | Retegui è un pittore Donnarumma Superman Tonali non trova la posizione Raspadori non va quando gioca dall’inizio

Quali sono le valutazioni dei tre quotidiani sportivi sui giocatori azzurri dopo Italia Israele? Ecco i voti che sono stati dati ai giocatori Il 3-0 finale presenta due protagonisti assoluti e due giocatori che invece non hanno convinto. Ecco Top e Flop TOP RETEGUI – La Gazzetta dello Sport lo premia con l’8 in pagella: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Voti Italia Israele, i Top e i Flop: Retegui è un pittore, Donnarumma Superman. Tonali non trova la posizione, Raspadori non va quando gioca dall’inizio

Approfondisci con queste news

Pagelle Italia-Israele, tutti i voti degli azzurri: Donnarumma e Retegui super - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele 3-0. Una notte surreale di Italia-Israele tra elicotteri e facce pallide?Voti: super Gigio (8), Rasp. 5,5 - X Vai su X

Pagelle Italia Israele, TOP e FLOP del match di qualificazione ai Mondiali - I top e i flop del match valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: pagelle Italia Israele I TOP e i FLOP del match valido per le qualificazioni ai Mondiali: pagelle Italia Israele. Lo riporta calcionews24.com

Pagelle Italia Israele: Cambiaso sembra un altro rispetto a quello visto con la Juve, grande prestazione anche di Locatelli. Ma il migliore in campo è… VOTI - Pagelle Italia Israele: i voti ai protagonisti del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 Vince l’Italia contro Israele: tre punti importanti per continuare a sperare nella qualifica ... Come scrive juventusnews24.com

Pagelle Italia-Israele 3-0: Donnarumma di nuovo super eroe (8), che peccato non avere Retegui in serie A (8) - I voti ai giocatori azzurri dopo il successo di Udine: Barella come il vino (6,5), Raspadori sgasato (5,5), Pio Esposito sbaglia ma il futuro è suo (6) ... Secondo corriere.it