Von der Leyen alla Serbia | ‘se vuole entrare nella UE deve aderire alle sanzioni contro la Russia’
Il presidente della Serbia Aleksandar Vu?i?, durante un incontro con Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’adesione all’UE è un obiettivo strategico e una priorità della politica estera della Serbia. Ursula von der Leyen ha risposto che se Belgrado vuole davvero entrare nell’Unione Europea, deve aderire alle sanzioni contro la Russia “Pertanto, vi invito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
