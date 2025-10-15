Vomero | tre rapine consumate e una tentata 16enne georgiano sottoposto a fermo di polizia giudiziaria

Provvedimenti da 2 a 6 anni per tifosi coinvolti in episodi di violenza, scavalcamenti e uso di fumogeni durante le partite di Napoli, Pisa e Cremonese. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 16enne georgiano, con precedenti di polizia, anche specifici, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vomero hanno prontamente identificato e rintracciato il soggetto ritenuto responsabile di tre rapine perpetrate in zona Vomero, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nel corso della prima rapina, perpetrata ai danni di due giovani che si trovavano all’interno di un distributore automatico H24, sito in via Guido De Ruggiero, le vittime sono state raggiunte da due soggetti a bordo di uno scooter che, sotto la minaccia di un coltello, si sono fatti consegnare i telefoni cellulari; nel secondo episodio, perpetrato in via Belvedere, la persona offesa, un 20enne napoletano, è stata bloccata dai due uomini che, armati di pistola, hanno intimato di consegnargli telefono e circa 200 euro in banconote di diverso taglio per poi allontanarsi frettolosamente; anche il terzo episodio delittuoso, consumato in via Luca Giordano, è stato perpetrato con le medesime modalità; infatti, la vittima, un 29enne napoletano, è stato bloccata da due uomini che, estraendo un coltello a serramanico e mostrando una pistola, si sono fatti consegnare il telefono cellulare e 50 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it