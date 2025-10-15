Vomero catturato dalla Polizia baby rapinatore seriale

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 16enne georgiano, con precedenti di polizia, anche specifici, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Tre rapine in una notteNello specifico, gli agenti del Commissariato Vomero hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

