Volo Sharm-Fiumicino dirottato su Napoli | Nessun incendio

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Il volo operato dalla compagnia low cost Wizzair da Sharm el-Sheikh a Roma Fiumicino è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico. Lo conferma la compagnia, assicurando che l’aeromobile “è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi” ma precisando che “contrariamente a quanto riportato da alcuni media, non vi erano segni di fumo o incendio a bordo ”. Il fatto è avvenuto ieri, martedì 14 ottobre 2025. Tuttavia, “poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità, il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un’ispezione approfondita dell’aeromobile seguendo i protocolli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it