Volley S3 | tappa a Reggio Calabria

Il viaggio del Volley S3 iniziato il 20 maggio a Mantova, per proseguire il 27 maggio a Campobasso, il 3 ottobre a Parma, per poi arrivare a Caserta il 10 ottobre, si concluderà, giovedì 16 ottobre a Reggio Calabria, al PalaCalafiore.L’evento sarà dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, vedrà la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

