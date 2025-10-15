Volley Milano rialza la testa | Egonu si scatena in coppia con Lanier Vallefoglia ko

Milano ha rialzato la testa nella Serie A1 di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata contro Chieri al tie-break, le meneghine si sono riscattate sconfiggendo Vallefoglia per 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16) nel match valido per la terza giornata di campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno rimontato da 16-20 e 21-23 nel primo parziale, annullando anche un set-point prima di riuscire a imporsi ai vantaggi. Le lombarde hanno perso la frazione successiva, salvo riuscire a mettere il turbo e a chiudere i conti in proprio favore di fronte al pubblico della Opiquad Arena di Monza. 🔗 Leggi su Oasport.it

