Volley Milano rialza la testa | Egonu si scatena in coppia con Lanier Vallefoglia ko
Milano ha rialzato la testa nella Serie A1 di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata contro Chieri al tie-break, le meneghine si sono riscattate sconfiggendo Vallefoglia per 3-1 (26-24; 19-25; 25-21; 25-16) nel match valido per la terza giornata di campionato. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno rimontato da 16-20 e 21-23 nel primo parziale, annullando anche un set-point prima di riuscire a imporsi ai vantaggi. Le lombarde hanno perso la frazione successiva, salvo riuscire a mettere il turbo e a chiudere i conti in proprio favore di fronte al pubblico della Opiquad Arena di Monza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Jesi Volley Cup | Finale Allianz Milano si ferma Piacenza ma Tastunori Otsuka conquista la nomina di MVP del torneo! Ora, dopo un viaggio che ha impegnato i PowerBoys in tornei e ritiro (Gubbio, Jesi, Scheggino), è tempo di rientrare nella city verso la pri - X Vai su X
#volleyfemminile - Il Piemonte sorride - La Igor Volley Novara guida la classifica dopo due giornate con Scandicci. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 supera 3-2 Vero Volley Milano e sale al terzo posto alla pari con Conegliano. Monviso Volley vince in trasfert - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Milano rialza la testa: Egonu si scatena in coppia con Lanier, Vallefoglia ko - Milano ha rialzato la testa nella Serie A1 di volley femminile: dopo la sconfitta rimediata contro Chieri al tie- Lo riporta oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Vallefoglia stasera, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Vallefoglia, incontro valido per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Come scrive oasport.it
Troppa Milano per il Volley Bergamo: 3-0 a Monza all’esordio in campionato - Le rossoblù tengono testa in tutti i tre set, ma alla lunga esce la superiorità di Vero Volley, trascinata dai 25 punti di Egonu. Lo riporta bergamonews.it