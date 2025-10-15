Stasera si è disputata nella sua totalità la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano e Milano hanno vinto i rispettivi incontri, imponendosi sul campo di San Giovanni in Marignano per 3-0 e di fronte al proprio pubblico per 3-1 contro Vallefoglia. La notizia della serata è il crollo di Scandicci sul campo di Cuneo: secco 3-0 in favore delle piemontesi, trascinate da Erika Pritchard (18 punti), Masa Pucelj (14) e Binto Diop (14) contro la compagine toscana, tra le favorite per la conquista della scudetto e a cui oggi non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (18 punti). Novara ha invece regolato Chieri per 3-0 (primi due set decisi con il minimo scarto) e svetta in testa alla classifica in solitaria, visto lo scivolone di Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Novara capolista solitaria in Serie A1! Scandicci crolla a Cuneo, Perugia ok