Volley D Coppa Marche Cinque colpi a raffica Fossombrone ai quarti
La stagione sportiva del Flaminia Volley Fossombrone è iniziata nel migliore dei modi con la Coppa Marche, competizione dove le ragazze di coach Campanelli hanno vinto il proprio raggruppamento con 5 vittorie in altrettante partite, qualificandosi ai quarti di finale di dicembre. La Coppa Marche nella programmazione della stagione era finalizzata principalmente a provare soluzioni di gioco, mettere minutaggio nelle gambe delle atlete e ad amalgamare un gruppo molto cambiato rispetto allo scorso anno e che lavora con uno staff tecnico nuovo. La squadra ha risposto bene vincendo tutte le partite per cui la qualificazione ai quarti di finale è un meritato premio ed una prima piccola soddisfazione per tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
