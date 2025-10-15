Volley Conegliano firma il tris in Serie A1 | Haak e Zhu Ting in spolvero contro la neopromossa
Conegliano ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Serie A1 di volley femminile, regolando a domicilio la neopromossa San Giovanni in Marignano con un secco 3-0 (25-12; 25-19; 25-16). Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno preso agevolmente il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set, non concedendo scampo alla volitiva compagine romagnola nel match valido per la terza giornata (nuovo turno infrasettimanale di un avvio di stagione molto intenso). Dopo la rimonta da 0-2 sul campo di Busto Arsizio e l’affermazione contro Cuneo con il massimo scarto, le Pantere hanno rispettato il pronostico della vigilia al Palasport di Cervia (in provincia di Riccione), scavalcano Scandicci (crollata 3-0 a Cuneo) e issandosi al secondo posto, a un punto di distacco dalla capolista Novara. 🔗 Leggi su Oasport.it
