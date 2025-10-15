Perfetta parità, o meglio, perfetto equilibrio: una vittoria e una sconfitta, 0-3 subito e 3-0 restituito. Contro la superpotenza Vero Volley prima, contro la neopromossa San Giovanni in Marignano poi. Ora per il Volley Bergamo 1991 c’è bisogno di confermare il successo di domenica, in infrasettimanale. Mercoledì 15 ottobre alle 20:30 le rossoblù saranno di scena sul campo di Busto Arsizio, una delle dirette concorrenti per la zona playoff, antipasto di quello che sarà domenica alle 16 l’esordio alla ChorusLife Arena contro Novara, altra potenziale diretta rivale, nonché match storico. “Domenica abbiamo rotto il ghiaccio con la prima vittoria e questo è un punto di partenza importante – sottolinea Marcello Cervellin, vice di coach Parisi – Prima con Milano e poi con san Giovanni in Marignano abbiamo avuto indicazioni importanti, su ciò che già funziona e ciò su cui dobbiamo lavorare”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, avanti senza sosta: trasferta a Busto per confermarsi