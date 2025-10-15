Volley A1 femminile primo squillo della Bartoccini MC Restauri Perugia | Monviso sconfitta 3-1

Perugiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giocando in questa maniera prima o poi il risultato doveva per forza arrivare. Ed è arrivato, per giunta pieno, ai danni della Wash4Green Monviso Volley, una delle realtà più consolidate del panorama pallavolistico nazionale.La Bartoccini MC Restauri Perugia, in un PalaBarton ribollente di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

