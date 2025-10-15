Voli in ritardo rimborsi dopo 3 ore | quali sono le nuove regole proposte dall'Unione Europea
L'Unione Europea ha proposto delle nuove regole per tutelare i passeggeri in caso di voli in ritardo o cancellati. Secondo le norme approvate, i rimborsi partono dalle 3 ore di ritardo con una soglia minima di compensazione di 300 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Voli in ritardo, indennizzi dopo 3 ore e soglia a 300 euro: le nuove tutele per i viaggiatori - X Vai su X
? "Tre lauree in mezzo a una carriera sportiva, alle notti stanche, ai voli in ritardo. A tutti voi che vi state mettendo alla prova: non smettete di crederci. Continuate” Anna Danesi - facebook.com Vai su Facebook
Voli in ritardo, rimborsi dopo 3 ore: quali sono le nuove regole proposte dall’Unione Europea - L'Unione Europea ha proposto delle nuove regole per tutelare i passeggeri in caso di voli in ritardo o cancellati ... Riporta fanpage.it
Voli in ritardo, indennizzi dopo 3 ore e soglia a 300 euro: le nuove tutele per i viaggiatori - La commissione Trasporti di Bruxelles boccia la proposta peggiorativa della Commissione ed estende i diritti anche ai voli verso i territori d’oltremare ... Da repubblica.it
Voli in ritardo: l’Ue conferma i risarcimenti dopo le tre ore - Restano tre le ore di ritardo accumulate da un volo oltre le quali è previsto il risarcimento: il limite non aumenta a 4 o 6 come temuto dalle ... Secondo travelquotidiano.com