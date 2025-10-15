Voleva una corona più grande Donald Trump attacca Time Magazine per la cover a lui dedicata | Pessima!

Un momento che avrebbe dovuto rappresentare un trionfo diplomatico si è trasformato in un’inaspettata polemica estetica. Il presidente Donald Trump ha attaccato duramente Time Magazine per la scelta fotografica della copertina dedicata al suo accordo di pace in Medio Oriente, definendola “la peggiore di tutti i tempi”. The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle. pic. 🔗 Leggi su Cultweb.it

