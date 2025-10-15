Volete lavorare con noi? | New Martina assume ai Gigli la celebre Tik Toker apre lo store

Campi Bisenzio (Firenze), 15 ottobre 2025 – E’ prevista per novembre l’apertura del nuovo negozio dentro il centro commerciale I Gigli di New Martina, la Tik Toker da oltre dieci milioni di follower che commercia accessori per smartphone, in particolare pellicole protettive per il vetro e cover. E ora assume: cerca diverse figure proprio per il negozio dei Gigli. L’impero di New Martina. Un piccolo impero quello dell’ imprenditrice 27enne che conterà otto negozi entro la fine dell’anno e un e commerce già da tempo avviato: tutto partito da semplici video proprio su Tik Tok, in cui Carmen Fiorito, il vero nome dell’imprenditrice, sostituiva cover per cellulare ai clienti nel negozio di famiglia a Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Volete lavorare con noi?”: New Martina assume ai Gigli, la celebre Tik Toker apre lo store

