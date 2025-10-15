Volano stracci tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo al Forum Coldiretti | cos’è successo?
Uno scontro pubblico senza esclusione di colpi ha infiammato il Forum Coldiretti a palazzo Rospigliosi a Roma, dove Carlo Calenda e Flavio Cattaneo si sono fronteggiati a viso aperto davanti a una platea attonita. Il leader di Azione e l’amministratore delegato di Enel (compagno di Sabrina Ferilli) si sono scambiati accuse pesanti e insulti, trasformando un evento istituzionale in un ring di confronto politico ed economico. Al centro della controversia c’è l’uso dei ricavi di Enel, in particolare della divisione Enel Distribuzione. Secondo Calenda, l’azienda energetica realizzerebbe margini di profitto paragonabili a quelli di Hermès, il celebre marchio del lusso francese, con un EBIT del 42%. 🔗 Leggi su Cultweb.it
