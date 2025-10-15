Vlahovic in gol con la sua Serbia | funziona la connection bianconera con Kostic il numero 9 della Juve scrive poi questo messaggio sui social – FOTO
Vlahovic, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo il gol con la Serbia contro l’Andorra. Le parole – FOTO. Un asse tutto bianconero, un gol per ritrovare il sorriso e trascinare la propria nazionale. La sosta regala una splendida notizia alla Juventus: Dusan Vlahovic è tornato al gol con la sua Serbia, e lo ha fatto su assist del suo compagno di club, Filip Kostic. Una “Juve connection” che ha funzionato alla perfezione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan) L’asse bianconero decide la partita. Nella sfida di qualificazione ai Mondiali vinta per 3-1 contro Andorra, l’attaccante della Signora ha lasciato il segno, contribuendo in modo decisivo al successo della sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
