Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini la 29enne uccisa dal suo compagno | Un raggio di sole sul set era sempre sorridente

Tpi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solare e sempre sorridente: è il ricordo che Vladimir Luxuria ha di Pamela Genini, la modella e imprenditrice 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Luxuria, infatti, era la conduttrice de L’isola di Adamo ed Eva, reality show in onda su Deejay TV, al quale Pamela, all’epoca 19enne, partecipò. Interpellata dall’ Adnkronos, la presentatrice ha dichiarato: “Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”. 🔗 Leggi su Tpi.it

