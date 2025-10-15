Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini concorrente del suo reality | Disse no a un ragazzo perché irrispettoso

Pamela Genini, 29enne uccisa dal suo fidanzato a coltellate, nel 2015 partecipò a L'Isola di Adamo ed Eva, reality condotto da Vladimir Luxuria che oggi ricorda l'ex concorrente con affetto. "Declinò il corteggiamento di Riccardo perché lo trovò irrispettoso. Era una persona squisita", le parole della conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Guarda l'intervista di Patrizia Simonetti a Francesco Storace e Vladimir Luxuria, conduttori di "Il rosso e il nero" su Radio1 Rai https://voci.fm/voci-di-successo/3350-vladimir-luxuria-francesco-storace-rai-radio1-2025.html #sitodellevoci #radio #radio1 #rai #ilr - facebook.com Vai su Facebook

Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini, concorrente del suo reality: “Disse no a un ragazzo perché irrispettoso” - Pamela Genini, 29enne uccisa dal suo fidanzato a coltellate, nel 2015 partecipò a L'Isola di Adamo ed Eva, reality condotto da Vladimir Luxuria che oggi ... Segnala fanpage.it

"Troppo buona, si è fidata di quel mostro". Il ricordo di Luxuria su Pamela Genini - Vladimir Luxuria ricorda con dolore Pamela Genini, uccisa dal compagno a Milano. Da msn.com

Pamela Genini, il ricordo di Vladimir Luxuria: «Un raggio di sole, sul set era sempre solare e sorridente» - All'inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Secondo ilmessaggero.it