Vladimir Luxuria e l’incontro con Pamela Genini al reality in Tv | Me la ricordo bene | perché aveva deciso di partecipare

Era il 2015 quando Vladimir Luxuria aveva conosciuto Pamela Genini, la 29enne massacrata con 24 coltellate dal suo compagno a Milano. Dieci anni fa, infatti, la ragazza all’epoca 19enne aveva partecipato a un reality show condotto proprio da Luxuria e intitolato «L’isola di Adamo ed Eva» su Deejay Tv. Una sorta di incrocio tra Isola dei famosi e Temptation Island, in cui Genini si era distinta con la sua personalità, come ricorda Luxuria. «Sono rimasta malissimo – ha commentato Luxuria all’AdnKronos All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. 🔗 Leggi su Open.online

