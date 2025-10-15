vivo ha ufficializzato OriginOS 6 anche nella versione global

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal lancio in Cina, vivo ha annunciato la versione global di OriginOS 6, pronta a sostituire Funtouch OS dalle nostre parti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

vivo ha ufficializzato originos 6 anche nella versione global

© Tuttoandroid.net - vivo ha ufficializzato OriginOS 6 anche nella versione “global”

Approfondisci con queste news

vivo ha ufficializzato originosvivo ha ufficializzato OriginOS 6 anche nella versione “global” - A pochi giorni dal lancio in Cina, vivo ha annunciato la versione global di OriginOS 6, pronta a sostituire Funtouch OS dalle nostre parti. Lo riporta tuttoandroid.net

vivo ha ufficializzato originosVivo annuncia OriginOS 6: novità e roadmap - OriginOS 6 arriverà anche sul mercato globale: ecco gli smartphone Vivo che si aggiorneranno e le novità principali. Scrive tech4d.it

vivo ha ufficializzato originosvivo annuncia OriginOS 6: tutte le novità dell’UI, in arrivo anche Global - Era evidente dalle prime immagini ufficiali ed ora lo è ancora di più: il design della nuova interfaccia di vivo, basata su Android 16, è fortemente ispirato al nuovo Liquid Glass di Apple. Si legge su gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Vivo Ha Ufficializzato Originos