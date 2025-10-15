vivo ha ufficializzato OriginOS 6 anche nella versione global

A pochi giorni dal lancio in Cina, vivo ha annunciato la versione global di OriginOS 6, pronta a sostituire Funtouch OS dalle nostre parti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - vivo ha ufficializzato OriginOS 6 anche nella versione “global”

