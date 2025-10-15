Vivere con una malattia rarissima Nicolò ora guida le famiglie Kand

Agliana, 15 ottobre 2025 – “Essere la voce delle famiglie Kand in Italia è una bellissima e importante responsabilità”. Lo dice con emozione Nicolò Paroli, aglianese, eletto presidente nazionale dell’associazione Kif1A Italia, nata per dare voce e sostegno alle famiglie colpite da Kand, sindrome ultra rara collegata alla mutazione del gene Kif1A, che si manifesta con un ampio spettro di sintomi. Nel mondo colpisce una persona su un milione (fonte Orphanet), in Italia sono una trentina i casi diagnosticati. La patologia è riconosciuta e studiata grazie alle più recenti tecnologie genetiche e la ricerca di possibili cure è ancora agli albori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vivere con una malattia rarissima. Nicolò ora guida le famiglie Kand

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vivere con la Charcot-Marie-Tooth (CMT) significa adattarsi costantemente, non solo a livello fisico, ma anche sociale ed emotivo? Ecco 5 cose che le persone con CMT vorrebbero che gli altri capissero: 1 È una malattia progressiva, non temporanea. - facebook.com Vai su Facebook

Giampiero Mughini: «Ho una malattia rarissima, vendo i miei libri per vivere, non ho soldi da parte. La tv? Non mi chiamano più, ma ci tornerei di corsa» - «Da un anno non sto molto bene, ho una strana malattia di cui non ricordo il nome, una malattia rarissima, che mi fa sentire costantemente molto stanco, e insomma certe cose posso farle, altre no», ... Si legge su roma.corriere.it

Vivere con una cardiopatia: Giulia e gli altri, storie di chi non si arrende alla malattia - Ha poco più di trent’anni, ma già può vantare un lungo curriculum: film, cortometraggi, spot, videoclip e un premio speciale come attrice emergente conquistato qualche anno fa alla mostra del cinema ... corriere.it scrive

Vivere con una cardiomiopatia: al Giffoni le storie di chi non si arrende alla malattia - Le cardiomiopatie sono patologie complesse che colpiscono il muscolo cardiaco, alterandone struttura e funzione. Scrive repubblica.it