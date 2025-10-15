Viva El Tour il talk sportivo diventa spettacolo teatrale

Dallo studio al palcoscenico. Viva El Futbol, il talk sportivo che ha conquistato il web, debutta nei teatri con Viva El Tour, un progetto live, nato nell'ambito dell'accordo con Urban Vision Group prodotto con il supporto di Skyline Srl,, che intreccia calcio, cultura e linguaggi pop. Il Talk Live a Teatro Sul palco, pronti a incontrare la platea, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, affiancati per l'occasione da Corrado Tedeschi. Talk, dibattiti, domande e interazione con il pubblico renderanno ogni tappa un evento unico, a metà tra racconto e partecipazione collettiva. Il Racconto Off-Stage Oltre alle tappe live nei teatri, il progetto prevede una parte “off-stage”: vlog, mini documentari e contenuti digitali per raccontare il dietro le quinte e le città che ospitano le tappe del tour. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Viva El Tour, il talk sportivo diventa spettacolo teatrale

Contenuti che potrebbero interessarti

Avanti tutta ….. viva l’ associazione Tour tlen e tutti gli associati - facebook.com Vai su Facebook

Residenze Sabaude, l’anima viva di un territorio da Re: arrivano i Royal Community Tour negli scrigni di storia, arte e tradizione Leggi la notizia https://bit.ly/4mI6UHI #residenzerealisabaude #royalcommunitytour #torino #piemontedascoprire #piemonteturism - X Vai su X

Viva El Futbol, arriva il tour. Dal format sul web al debutto nei teatri, ecco tutte le tappe - Il celebre talk sportivo Viva El Futbol, amatissimo sul web, approda ora dal digitale al palco teatrale con Viva El Tour. Secondo msn.com

Viva El Futbol diventa Viva El Tour: con Adani, Cassano, Ventola e Tedeschi il calcio conquista il palcoscenico. «Lo sport cambia prospettiva» - Il calcio esce dallo stadio e conquista il palcoscenico: con un format che mescola sport, cultura e linguaggi pop, Viva El Futbol si trasforma in Viva El Tour, un progetto live che porta ... Lo riporta msn.com

'Viva El Tour', il talk sportivo diventa spettacolo teatrale con Adani, Cassano e Ventola - Il tour partirà da Napoli il 24 novembre e toccherà sei città e i teatri più noti del Paese ... Si legge su msn.com